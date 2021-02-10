غير معترف بها.. "صيادلة" الإسكندرية توقف معهد خاص يمنح شهادات وهمية

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الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وقف أحد المعاهد التعليمية الخاصة، لادعائه منح شهادة مهنية معتمدة بالمخالفة للقانون.

وقال نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسي الشافعي، إن النقابة رصدت أحد المعاهد الخاصة التي تعلن عن منح شهادات تدعي أنها معتمدة من إحدى الجامعات الحكومية، بما يسمى "مساعد صيدلي" أو "فني صيدلة"، وهي غير معترف بها مهنيًا أو علميًا.

وأضاف نقيب صيادلة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أنه جرى تتبع المعهد منذ شهر يونيو الماضي، بتعاون بعض الصيادلة و الإدارة القانونية في النقابة، وفي ١٦ يوليو الماضي جرى تقديم بلاغ رقم ١١٦٤ لسنة ٢٠٢٠ للمحامي العام للشئون المالية تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الدعوى في المحكمة الاقتصادية.

وأضاف أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية أسفرت عن وقف الإعلان عن الشهادات المخالفة للقانون.