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"هندسة الإسكندرية" تشرف على مشروع تبطين الترع بالدلنجات

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"هندسة الإسكندرية" تشرف على مشروع تبطين الترع بالدلنجات "هندسة الإسكندرية" تشرف على مشروع تبطين الترع بالدلنجات

مصراوي Masrawy

12:38 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

وقع المركز الهندسي للخدمة العامة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عقدًا مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي بغرب الدلتا، للإشراف على مشروع تبطين الترع بمنطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن فريق عمل من أساتذة كلية الهندسة سيقومون بالإشراف على المشروع طبقًا للمواصفات الهندسية، ما يتيح العديد من فرص العمل لشباب المهندسين.

وأشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلى أن أعمال التأهيل لهذه الترع سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس بمنطقة الدلنجات، ما يؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق.

وأوضح علام، أن المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى المعيشة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق وفر في مياه الري، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

شهد توقيع العقد كل من الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية السابق، والقائم بعمل رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا ومنسق المشروع، والدكتور عصام وهبه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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