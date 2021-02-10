إنشاء مركز للتطعيم بلقاح "كورونا" في مستشفى النصر ببورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنشاء مركز لقاحات ضد فيروس كورونا في مستشفى النصر التخصصى، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستمع المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، لتقرير من مديرية الشئون الصحية عن مجمل أعمال الإدارة الوقائية بالمديرية، لمراجعة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة جائحة كورونا وحماية المواطنين من مخاطر الفيروس.

وطالب الغضبان، خلال الجلسة لجنة الإسكان في مجلس النواب بزيارة المحافظة لمشاهدة إنجازات الدولة.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تسابق الزمن فى إنشاء المشروعات السكنية العملاقة لأبنائها، وتتميز عن غيرها من محافظات مصر بكم هائل من الوحدات السكنية.