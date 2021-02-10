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بحوزته بندقية.. حبس مسجل خطر ضُبط مسلحًا داخل محطة قطارات الزقازيق

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بحوزته بندقية.. حبس مسجل خطر ضُبط مسلحًا داخل محطة قطارات الزقازيق بحوزته بندقية.. حبس مسجل خطر ضُبط مسلحًا داخل محطة قطارات الزقازيق

مصراوي Masrawy

12:03 م الأربعاء 10 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس مُسجل خطر ضُبط بحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش" وطلقات، داخل محطة قطارات الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من قسم شرطة محطة قطارات الزقازيق، بضبط "محمد.ف.ع" 39 عامًا، عاطل، مُقيم ببندر بلبيس، أثناء تواجده بالمحطة وبحوزته سلاح ناري، بندقية خرطوش، و6 طلقات.

وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه مُسجل خطر، سبق اتهامه في 9 قضايا سرقات ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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