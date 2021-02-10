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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي :

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الأوكازيون بلغت 76 محضرًا تنوعت ما بين (3 محاضر عدم إعلان، و73 محضر أوكازيون وهمي).

وناشدت الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.

وأكدت الوزارة أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 1523 محلًّا تجاريًّا، وعلى المحلات التجارية أن تتقدم بطلبات إلى مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي تنوعت ما بين 82 محل قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محل قطاع تعاوني و35 قطاعًا استثماريًّا.

بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات تنفيذ قرار الدكتور علي المصيلحي، رقم 16 لسنة 2021 الخاص ببدء موسم تصفية الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول على موافقة مسبقًا من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.