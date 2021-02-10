التعليم تكشف حقيقة إلغاء الإجازات الاستثنائية للمعلمين 14 فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء الإجازات الاستثنائية للمعلمين 14 فبراير المقبل.

وأكد المصدر لمصراوي أنه لا صحة لما يتردد عبر مواقع السوشيال ميديا، حول إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بإلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة في المدارس اعتباراً من 14 فبراير المقبل استعدادا للفصل الدراسي الثاني وامتحانات التيرم الأول.

وشدد المصدر على استمرار الإجازات الاستثنائية للمعلمين، مؤكدا التزام الوزارة بقرارات رئيس الوزراء بشأن الإجازات الاستثنائية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

يمنح الموظف المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة. يمنح الموظف المخالط للمصاب بمرض مُعدِ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية.

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