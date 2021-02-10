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مدير تعليم رجال ألمع يتفقّد أقسام الإدارة لمتابعة تطبيق الاحترازات

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مدير تعليم رجال ألمع يتفقّد أقسام الإدارة لمتابعة تطبيق الاحترازات مدير تعليم رجال ألمع يتفقّد أقسام الإدارة لمتابعة تطبيق الاحترازات
شدّد على ضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا" لمنسوبي الإدارة ومراجعيها

مدير تعليم رجال ألمع يتفقّد أقسام الإدارة لمتابعة تطبيق الاحترازات

تفقّد مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري؛ صباح اليوم الأربعاء، بعض مرافق الإدارة؛ للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت والأقسام والمراجعين.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الإدارة ممثلةً في قسم الأمن والسلامة المدرسية للحد من انتشار ، ومواجهة الموجة الثانية لهذا الوباء.

وشدّد مدير التعليم، على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، إضافة إلى وضع أجهزة قياس الحرارة على المداخل الرئيسة والفرعية مع ضرورة إبراز بطاقة العمل وتفعيل تطبيق "توكلنا" علاوة على التعقيم والتطهير المستمر في المرافق التعليمية كافة.

وأكّد أن الجميع شركاء في نشر التوعية والثقافة الصحية للمجتمع المحلي والتعليمي للحد من هذا الوباء وتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها، داعياً لهم بموفور الصحة والسلامة.

جديرٌ بالذكر أنه قد رافق مدير التعليم في جولته، رئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية.مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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