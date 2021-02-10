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"الموارد البشرية" تفتح القبول في برنامج "فني رعاية مرضى" للجنسين

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"الموارد البشرية" تفتح القبول في برنامج "فني رعاية مرضى" للجنسين "الموارد البشرية" تفتح القبول في برنامج "فني رعاية مرضى" للجنسين
بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى"، للجنسين وذلك ابتداءً من تاريخ 4 / 02 / 2021 حتى تاريخ 20 / 02 / 2021م.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصّصين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، ويمنح عديداً من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم / المتقدمة من السعوديين أو ممّن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصّصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/nursing-care-assistant.

يُذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق، بالتعاون مع الهيئة، عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات على الدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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