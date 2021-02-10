رئيس "القابضة للكهرباء" يجتمع بقيادات ورؤساء شركات التوزيع لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

يُعقد اجتماع موسع، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمقر الشركة، في حضور قيادات الشركة القابضة وجميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأن بعض شركات التوزيع أجَّلت عقد مجلس إدارتها؛ نتيجة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك الاجتماع، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيناقش احتياجات كل شركة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الكهرباء تشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تطوير شبكات التوزيع الخاصة بها في القرى، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل نحو 145 قرية في 11 محافظة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تخصيص 175 مليون جنيه أنفقت الوزارة 95 مليون جنيه كمرحلة أولى، من أصل 175 مليون جنيه، والتطوير الذي يتم ليس فقط إصلاح الشبكات؛ بل الوصول بالشبكة والخدمة إلى أعلى مستوى، إضافة إلى الأكشاك الكهربائية والأعمدة، وكل البنية التحتية الخاصة بالكهرباء.

ونوه المصدر بأنه تم الانتهاء بالفعل من بعض المناطق؛ ولكن دخلت في الجزء الثاني الخاص بمشروع الريف المصري، وفي الفترة المقبلة سيتوسع الأمر ويشمل كل القرى، وهو ما زال في إطار التخطيط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوسيع نطاق مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على مدار ثلاث سنوات، لتشمل 1500 قرية في 50 مركزًا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، وتستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ خصوصًا المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كل الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعَين الحكومي والأهلي لتحسين مؤشرات التنمية المستدامة.