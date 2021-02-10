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إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة في بورسعيد

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إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة في بورسعيد إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني على مدرسة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 10 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:
وافق المجلس التنفيذي ببورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم الشهيد عبدالغني الزيني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني، على مدرسة القابوطي الإعدادية تخليدًا لذكراه.
واستعرض المحافظ المجهودات التي تجرى بالمحافظة في مجالات مختلفة، أبرزها "الصحة والتعليم والصناعة"، وتطوير الحدائق والأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، قد بدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الواجب الوطني المجند محمود رضا مندور، الذي استشهد بالأمس أثناء أداء الواجب الوطني.

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