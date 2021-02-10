مستريح قليوب يعترف: "خدت فلوس من الناس وحظي وحش"

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس "جواهرجي"، متهم بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير واستمعت لأقوال المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات، بحصوله على الأموال من المجني عليهم، مقابل تسليمهم أرباح شهرية بصورة منتظمة، إلا أنه تعثر في دفع الأرباح منذ 3 أشهر، بسبب أزمة مالية في سوق الذهب.

وأكد المتهم أمام النيابة، أنه سوف يرد جميع المبالغ التي حصل عليها من المواطنين، قائلًا: "أنا مش نصاب و حظي السيئ تسبب في خسارتي".

كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب بتلقي بلاغات من العديد من 40 شخصًا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

بعمل كمين جرى ضبطه وعرضه على النيابة للتحقيق.