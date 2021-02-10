أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مستريح قليوب يعترف: "خدت فلوس من الناس وحظي وحش"

Print
مستريح قليوب يعترف: "خدت فلوس من الناس وحظي وحش" مستريح قليوب يعترف: "خدت فلوس من الناس وحظي وحش"

مصراوي Masrawy

12:16 م الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
قررت نيابة قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس "جواهرجي"، متهم بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
ووجهت النيابة للمتهم تهمتي النصب والاستيلاء على أموال الغير واستمعت لأقوال المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات، بحصوله على الأموال من المجني عليهم، مقابل تسليمهم أرباح شهرية بصورة منتظمة، إلا أنه تعثر في دفع الأرباح منذ 3 أشهر، بسبب أزمة مالية في سوق الذهب.
وأكد المتهم أمام النيابة، أنه سوف يرد جميع المبالغ التي حصل عليها من المواطنين، قائلًا: "أنا مش نصاب و حظي السيئ تسبب في خسارتي".
كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب بتلقي بلاغات من العديد من 40 شخصًا يتهمون فيها جواهرجي، بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
بعمل كمين جرى ضبطه وعرضه على النيابة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية