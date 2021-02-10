بالأسماء.. إصابة 66 شخصًا في حادث طريق الإسماعيلية الزراعي

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، إن المصابين في حادث تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" حالتهم مستقرة، وأجريت لهم الإسعافات الأولية وتلقوا العلاج اللازم.

وأضاف المصدر اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين النهائي بلع 66 جرى نقل 55 منهم بمعرفة مرفق إسعاف الإسماعيلية، بينما نقل الأهالي عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وحصل موقع "مصراوي" على بيان بأسماء المصابين صادر عن مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتبين أنهم من أبناء مدن أبو صوير والقصاصين والتل الكبير، بينهم 20 سيدة وفتاة من العاملات بإحدى شركات الاستثمار.

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