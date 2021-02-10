بـ 110 طربة حشيش.. سقوط تشكيل عصابي في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابي قبل ترويج 110 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة، نشاط تشكيلاً عصابياً مكون من ثلاثة أشخاص تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهم 110 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770 ألف جنيه تقريباً .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .