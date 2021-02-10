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أب يعرض رضيعه للبيع عبر "فيسبوك" لمروره بأزمة مالية

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أب يعرض رضيعه للبيع عبر "فيسبوك" لمروره بأزمة مالية أب يعرض رضيعه للبيع عبر "فيسبوك" لمروره بأزمة مالية

مصراوي Masrawy

12:09 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد شعبان:

تجرد صاحب محل أخشاب بالجيزة من مشاعر الأبوة وعمد إلى عرض طفله الرضيع للبيع عبر "فيسبوك"؛ لمروره بضائقة مالية.

أجهزة الأمن رصدت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم أحد الأشخاص يُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في طفله مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة القديمة بالقاهرة بحوزته هاتف محمول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع.

وبمواجهته أقر بعرض نجله للبيع لمروره بضائقة مالية، وأنه أنشأ الصفحة لذات الغرض، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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