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الصحة: 58 مصابًا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

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الصحة: 58 مصابًا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الصحة: 58 مصابًا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

مصراوي Masrawy

12:04 م الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي"، من إجمالي 58 مصابًا جراء الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن 3 مصابين لا يزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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