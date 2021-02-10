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تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

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الحكومة تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية تنفي هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية

مصراوي Masrawy

11:54 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من يزعم نية هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائياً، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيداً لافتتاحه.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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