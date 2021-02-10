تقاضيا رشوة.. القبض على موظفين بمحافظة سوهاج لتمكين بناء عقار على أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بمحافظة سوهاج، تقاضيا رشوة لتمكين بناء عقار على أملاك الدولة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض ملك الدولة وتسهيل حصوله على رخصة البناء من خلال قيامهما بإثبات بيان الصلاحية بأن الأرض الخاصة بالمذكور ليست من أملاك الدولة ولا مانع من استخراج رخصة للبناء عليها – على خلاف الحقيقة- الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وكما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .