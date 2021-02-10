ضبط موظفين بمحافظة الإسماعيلية تقاضيا رشوة لتمكين شخص بالبناء المخالف

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بمحافظة الإسماعيلية تقاضيًا رشوة لتمكين شخص بالبناء المخالف.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بالإسماعيلية؛ باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.