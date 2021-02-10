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حساب المواطن: 90 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة شهر فبراير

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حساب المواطن: 90 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة شهر فبراير حساب المواطن: 90 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة شهر فبراير
القحطاني: 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم.. متوسط الأسرة الواحدة 1048 ريالاً

حساب المواطن: 90 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة شهر فبراير

أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال؛ مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكّلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكّل الذكـور المستقلين 58% موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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