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بالصور.. تطهير الترع من القمامة بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

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بالصور.. تطهير الترع من القمامة بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية بالصور.. تطهير الترع من القمامة بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أشرف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على أعمال رفع القمامة من ترعة دندنا بمدينة طوخ، وترعة شرارة بأبو الغيط في مدينة القناطر الخيرية.

جاء ذلك استجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد قمامة، وأجرى المحافظ جولة مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة وتطهير الترع.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري، بالتنسيق مع مجلسي مدينة طوخ والقناطر الخيرية، لتطهير الترعة من القمامة، موجهًا رؤساء المدن بالإشراف على أعمال التطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبي الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبي الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة.

وابع الهجان نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأعمال استكمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، وتابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، كما تفقد القطاعات الثلاثة لطريق شركات البترول، بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا".

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