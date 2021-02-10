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طعنوه وهشموا رأسه.. ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" في الشرقية

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طعنوه وهشموا رأسه.. ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" في الشرقية طعنوه وهشموا رأسه.. ضبط 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:52 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، 3 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل سائق "توك توك" والتخلص من جثته بجوار كوبري "العباسة" بأبو حماد، وسرقة المركبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة محمد وليد حافظ 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم أبو حماد، مقتولًا وبجثته كدمات بأنحاء متفرقة، وطعنه في الرقبة

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين أن مرتكبي الواقعة كل من "حسين.ا" 26 عامًا، و"جمال.س.أ" 22 عامًا، و"محمد.ح.ع" وشهرته "تناحة" 26 عامًا، عاطلين، مُقيمين ببندر أبو حماد، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك.

جرى ضبط المتهمين، والذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتهشيم رأس المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد لسنة 2021.

بالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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