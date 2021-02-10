انتشال جثة فتاة من مياه النيل في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثر أهالي عزبة التتالية بمدينة القوصية في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على جثة فتاة طافية على سطح مياه نهر النيل.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود جثة بنهر النيل بعزبة التتالية بالقوصية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة لفتاة تدعى "سماح.س.ف" 25 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.