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معديات نهرية جديدة لربط قويسنا بقرى القليوبية- صور

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معديات نهرية جديدة لربط قويسنا بقرى القليوبية- صور معديات نهرية جديدة لربط قويسنا بقرى القليوبية- صور

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، انطلاق العمل بشكل فعلي في المعديات الجديدة الرابطة بين مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وقرية كفر العبسي بالوحدة المحلية بميت بره مركز قويسنا، وإيقاف العمل بالمعدية المخالفة.

وأكد خالد النمر، رئيس المدينة، أنه جرى التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز كفر شكر بالقليوبية والوحدة المحلية بميت بره بقويسنا، لرفع المعدية المخالفة وإصدار تراخيص جديدة لـ 2 معدية جديدة للعمل محل المعدية المخالفة.

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