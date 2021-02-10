أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"البوري" يسجل 60 جنيهًا والجمبري 220 في أسواق دمياط

Print
"البوري" يسجل 60 جنيهًا والجمبري 220 في أسواق دمياط "البوري" يسجل 60 جنيهًا والجمبري 220 في أسواق دمياط

مصراوي Masrawy

11:21 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
شهدت الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع تزايد إقبال الأهالي على شراء "الشبار الأخضر".
ولم تسجل الأسعار ارتفاعًا في كثير من الأنواع بسبب كثرة العرض والطلب، وسجل سعر كيلو البوري 60 جنيها، والجرانة 50 جنيها، والطبارة 45 جنيها، وبلغ "الشبار الأخضر" 50 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" 30 جنيهًا.
وسجل سعر الدنيس 120 جنيهًا والهليلي 90 جنيهًا، والقاروص 140 جنيهًا والجمبري "كبير" 220 جنيهًا وللمتوسط 140 جنيهًا، و35 جنيهًاا للسردين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية