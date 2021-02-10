"البوري" يسجل 60 جنيهًا والجمبري 220 في أسواق دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع تزايد إقبال الأهالي على شراء "الشبار الأخضر".

ولم تسجل الأسعار ارتفاعًا في كثير من الأنواع بسبب كثرة العرض والطلب، وسجل سعر كيلو البوري 60 جنيها، والجرانة 50 جنيها، والطبارة 45 جنيها، وبلغ "الشبار الأخضر" 50 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" 30 جنيهًا.

وسجل سعر الدنيس 120 جنيهًا والهليلي 90 جنيهًا، والقاروص 140 جنيهًا والجمبري "كبير" 220 جنيهًا وللمتوسط 140 جنيهًا، و35 جنيهًاا للسردين.