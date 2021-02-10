تقليل أعداد الطلاب.. جامعة أسيوط تعلن استعدادات امتحانات نصف العام

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أسيوطـ محمود عجمي:

ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الإجراءات الاحترازية لمتابعة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع يهدف لمناقشة 3 محاور رئيسية تتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تشمل تعقيم وتطهير كافة لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، وجيل وكحول للتعقيم، مع وجود فريق طلابي من المتطوعين على البوابات الرئيسة وصالات الامتحانات للمتابعة والتأكد من ارتداء الطلاب الماسكات.

وأضاف "غريب"، أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية و توزيع الكحول داخل اللجان ومتابعة أعمال التعقيم و التطهير، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان، وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، ومراعاة المسافات وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان و عربات الإسعاف عند صالات الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق صلاح الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، والدكتور الأمير عبدالستار مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، والدكتور ممدوح فاروق مدير وحدة الخدمات التكنولوجية بكلية الحاسبات والمعلومات، وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم المركزية، ووائل فتحي مدير الصالات.