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"القوى العاملة": تفتيش 335 منشأة واستخراج 83 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

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"القوى العاملة": تفتيش 335 منشأة واستخراج 83 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح "القوى العاملة": تفتيش 335 منشأة واستخراج 83 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، قامت بتفتيش 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة، وبحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

وأوضح فريد سنوسي، مدير المديرية، في تقرير عرضه على الوزير، اليوم الأربعاء، عن إنجازات شهر يناير الماضي، أن المديرية عينت 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 17 طالب عمل.

وأضاف سنوسي أنه تم استخراج 83 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ3 ورش لـ38 متدربًا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 77 منشأة، والقيام بـ9 حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي المستجد، وتحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية.​

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