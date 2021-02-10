اعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-02-09 ( تسعة أشهر )

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نظرة على مؤشرات مالية أخرى:

• انخفضت الإيرادات على أساس حساب المثل بالمثل بمعدل سنوي 8.4% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، غير أنه يمثل تحسن ملحوظ مقارنة بانخفاض قدره 17% خلال الربع السابق، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي عمليات الشركة وتحسن أعداد الزوار والمرتادين بشبكة المتاجر التابعة، ولاسيما في السوق السعودي الرئيسي. وقد استقرت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي على أساس حساب المثل بالمثل خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، دون تغير سنوي ملحوظ، حيث تأثرت سلبًا بانخفاض أعداد الزوار والمرتادين بالمحلات والمتاجر التابعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة التي سجلت انخفاض بنسبة 27.4% على أساس حساب المثل بالمثل بسبب القيود الاحترازية على أنشطة السياحة الدينية المتعلقة باحتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19). كما انخفضت إيرادات المبيعات الدولية على أساس حساب المثل بالمثل بمعدل سنوي 33.7% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، حيث يعكس ذلك تأثير الإغلاق المؤقت لشبكة المتاجر التابعة التزامًا بتدابير الصحة العامة المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19). وكذلك ارتفعت مبيعات المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت على أساس حساب المثل بالمثل بمعدل سنوي 256.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، وهو ما يشير إلى التقدم الذي أحرزته الإدارة ضمن جهودها لتعظيم العائد من منصات التجارة الإلكترونية التابعة للشركة.

• بلغت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 55.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، وهو انخفاض بنسبة 22.6% مقارنة بالربع السابق، وانخفاض سنوي بمعدل 75.0%. وبلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء ليسجل 4.1% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، مقابل 6.1% خلال الربع السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية المُعدلة قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء (بعد استبعاد المخصصات الاستثنائية لإهلاك المخزون والمخصصات المسجلة تحت بند تكلفة الإيرادات واعتمادات المصروفات البيعية والعمومية والإدارية ومخصصات ضريبة القيمة المضافة مقابل فترة المقارنة) 165.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، بزيادة سنوية نسبتها 3.8%. واستقر هامش الأرباح التشغيلية المعدلة قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء عند 12.2% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، ودون تغير سنوي ملحوظ.

• بلغ صافي الخسائر المعدلة (استنادًا إلى الأرباح التشغيلية المُعدلة قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء وبعد استبعاد مخصصات الزكاة) 1.0 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م.

• بلغ إجمالي المخزون 1,108.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021م، وهو انخفاض بمعدل 33.1% مقارنة بنهاية السنة المالية 2020م. ويرجع ذلك الانخفاض إلى قيام الشركة بجرد مستويات المخزون القائمة، والتي شملت نحو 75% من شبكة المتاجر التابعة في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021م، وما ترتب عليه من تسجيل مخصصات لشطب انكماش المخزون المتقادم وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة إدارة أنشطة سلسلة الإمداد والتوريد وعمليات إعادة الهيكلة، علمًا بأن الشركة اوشكت على تحسين مستويات المخزون إلى الحدود المثلى.

• بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2020م وفقًا للقوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (تسعة أشهر) 865,129,833 مليون ريال سعودي بما يعادل 41.2% من رأسمال الشركة والبالغ 2,100,000,000 ريال سعودي بنهاية الفترة الحالية، مقارنة بخسائر متراكمة بمبلغ 112,249,813 ريال سعودي بما يعادل 5% من رأسمال الشركة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م. ويرجع ذلك إلى الإغلاق المؤقت لأغلب المتاجر التابعة خلال الربع الأول من السنة المالية 2021م امتثالا للتوجيهات الحكومية السديدة الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19) في المملكة. وقد شكل إغلاق شبكة المتاجر والمعارض التابعة عاملاً رئيسيًا لانخفاض الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (تسعة أشهر). كما ترجع الخسائر المتراكمة إلى تسجيل المخصصات المتعلقة بالمخزون خلال الفترة.

• سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأس مالها.