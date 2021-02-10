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"الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز استخدام مشترك لعقارين لعلاج "كورونا"

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز استخدام مشترك لعقارين لعلاج "كورونا" "الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز استخدام مشترك لعقارين لعلاج "كورونا"
في الحالات الخفيفة والمعتدلة للمرضى البالغين والأطفال 12 عاماً وما فوق

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاستخدام المشترك لدواءَيْن في حالات الطوارئ لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لعدوى كورونا.

واعتمدت الهيئة الأمريكية المختصة الاستخدام المشترك في حالات الطوارئ لاثنين من عقاقير شركة الأدوية الأمريكية "Eli Lilly"، اللذين جرى تحضيرهما على أساس أجسام مضادة وحيدة النسيلة، بهدف علاج عدوى كورونا.

وبحسب " اليوم"، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان بالخصوص، بالاستخدام المشترك للدواءَيْن "bamlanivimab" و"etesevimab" في علاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من "كوفيد – 19"، للمرضى البالغين والأطفال بعمر 12 عاماً وما فوق، والذين لا يتعدى وزنهم 40 كيلوجراماً، ممّن تأكّدت إصابتهم بفيروس "سارس – كوف – 2"، ويوجد تهديد كبير لتحول إصابتهم بـ"كوفيد – 19" إلى حالة حرجة.

وأوضحت الهيئة أن هذين الدواءَيْن يُوصى بهما أيضا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكبر ويعانون أمراضاً مزمنة محدّدة.

وأثبتت التجارب السريرية للاستخدام المشترك لهذيْن الدواءَيْن قدرتهما على خفض حالات الدخول إلى المستشفى والوفيات بشكل كبير، وبلغت فعالية الاستخدام المشترك لهما 70%.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها تواصل دراسة مستوى سلامة وفعالية استخدام هذا العلاج التجريبي في علاج "كوفيد – 19"، مشيرة إلى أن المضاعفات الجانبية للعقاريْن تتمثل في الغثيان والدوخة والحكة وطفح جلدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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