أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية".. برنامج تأهيلي بـ"التدريب التقني"

Print
"دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية".. برنامج تأهيلي بـ"التدريب التقني" "دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية".. برنامج تأهيلي بـ"التدريب التقني"
يستمر 4 أيام ويهدف لتطوير أداء المشرفين في الموهبة والابتكار

تنظم الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمؤسسة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية وطرق التعامل معها".

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذا البرنامج يأتي ضمن برنامج تأهيلي للمشرفين في مجال الموهبة والابتكار، ويهدف إلى تطوير أداء المشرفين في دفع عجلة الابتكار.

وأضاف "الصنيع": يقام البرنامج لعدد 80 مشرفًا من مشرفي ومشرفات أندية الموهبة والابتكار والمعنيين بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبيّن أنه انطلق اليوم، وسيستمر لمدة 4 أيام -عن بُعد- عبر المنصات الإلكترونية ويقام على مجموعتين.

وعبّر المهندس "الصنيع" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لدعمهما المستمر لكل البرامج والفعاليات التي تنظمها "الأنشطة".المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية