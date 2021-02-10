"دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية".. برنامج تأهيلي بـ"التدريب التقني"

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يستمر 4 أيام ويهدف لتطوير أداء المشرفين في الموهبة والابتكار

تنظم الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمؤسسة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "دور الأندية التقنية في إدارة الأفكار والمشاريع الابتكارية وطرق التعامل معها".

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذا البرنامج يأتي ضمن برنامج تأهيلي للمشرفين في مجال الموهبة والابتكار، ويهدف إلى تطوير أداء المشرفين في دفع عجلة الابتكار.

وأضاف "الصنيع": يقام البرنامج لعدد 80 مشرفًا من مشرفي ومشرفات أندية الموهبة والابتكار والمعنيين بالمنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبيّن أنه انطلق اليوم، وسيستمر لمدة 4 أيام -عن بُعد- عبر المنصات الإلكترونية ويقام على مجموعتين.

وعبّر المهندس "الصنيع" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني؛ لدعمهما المستمر لكل البرامج والفعاليات التي تنظمها "الأنشطة".المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني