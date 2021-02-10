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جامعة بنها تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

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جامعة بنها تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة بنها تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

11:06 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أنهت جامعة بنها، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام، وجرى تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.
وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات، ونشرها على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع، وتجهيز قاعات الامتحانات، لاستقبال حوالي 100 ألف طالب وطالبة فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.
وأضاف الدكتور سمير، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، وجرى تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة.

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