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بينهم طالب هندسة.. ضبط 3 متهمين بسرقة خط أنابيب "بترول مسطرد"

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بينهم طالب هندسة.. ضبط 3 متهمين بسرقة خط أنابيب "بترول مسطرد" بينهم طالب هندسة.. ضبط 3 متهمين بسرقة خط أنابيب "بترول مسطرد"

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بينهم طالب بكلية هندسة، لقطعهم خط أنابيب بترول "مسطرد- طنطا" في قليوب، ووضع محبس عليه بهدف الاستيلاء على السولار وبيعه في السوق السوداء.
تلقى العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغًا من "عربي.ص.ا.م.ع" 43 عاما، مراقب أمن بشركة أنابيب البترول "المسئول عن مراقبة خطوط بترول "10و 12 و16" بوتاجاز، باكتشاف محبس مثبت على خط بترول "مسطرد- طنطا"، قطر 12 بوصة، بمنطقة أرض وقف الأقباط بسنديون، ومعد لسحب المواد البترولية.
واتهم المبلغ مسئولي الشركة المتعاقدة على تأمين الخط بالإهمال والتسبب في سرقة المواد البترولية.
جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وبالمعاينة تبين أن الأرض مستأجرة للمدعو "م.م.م" 44 عامًا مزارع من مدينة قها، كما تبين وجود محبس ظاهر على عمق نصف متر تقريبًا مثبت على ماسورة الخط المارة أسفل الأرض معد لسحب المواد البترولية.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع.ع.ع" 33 عامًا، سائق، سبق اتهامه في قضية سلاح ناري وذخيرة، وشقيقه "ا.ع.ع" 25 عامًا، سائق، و"إ.ه.ص" 19 عامًا، طالب بكلية هندسة.
و تمكن المقدم طه حسين رئيس مباحث المركز من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين سيارة "ملك والد المتهم الثالث"، وأرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في الواقعة "مثبت بها 6 فناطيس بلاستيك سعة 1000 لتر لكل منهم"، وعثر بها على آثار مواد بترولية "سولار".
جرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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