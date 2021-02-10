مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام منزل أسرتها بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، عقب اصطدام سيارة نقل بها أثناء اللهو أمام المنزل، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "رحاب. ا" البالغة من العمر عامين وتقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز جثة هامدة.

وأفادت والدتها "رضا. م" 22 عامًا ربة منزل، أنه أثناء لهو ابنتها أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل قيادة "أحمد. ف" 30 عامًا عامل "عم المتوفاة" ما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.