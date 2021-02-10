أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. علامات إرشادية على شكل خطوط دائرية "للتباعد الجسدي" بحدائق مكة

Print
شاهد.. علامات إرشادية على شكل خطوط دائرية "للتباعد الجسدي" بحدائق مكة شاهد.. علامات إرشادية على شكل خطوط دائرية "للتباعد الجسدي" بحدائق مكة
لتحديد مسافات آمنة بين الأشخاص المتنزهين بهدف الحد من انتشار

شاهد.. علامات إرشادية على شكل خطوط دائرية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، علامات إرشادية على شكل دوائر لـ(التباعد الجسدي) في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات في مكة المكرمة؛ وذلك لتحديد مسافات آمنة بين الأشخاص المتنزهين؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة سليمة وأجواء مثالية لمرتاديها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف قائلًا: إن الأمانة شكلت فرقًا مختصة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وضمان سلامة الجميع من أي عدوى محتملة؛ مؤكدًا أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولويةً قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها.

وأضاف أن الأمانة تقوم بجولات تفتيشية يومية؛ للتأكد من التزام المنشآت والمحلات التجارية والأسواق بتطبيق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، والمتمثلة في إلزام المنشآت بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، وتوفير المعقمات والمطهرات في مداخل المنشآت، ومنع الطلبات الداخلية في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق المراكز الترفيهية وقاعات الأفراح والاستراحات، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية