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القاضي: هذه القطة أصدرت إعلاناً رسمياً بشأن قضية

في محاكمة عن بُعد عبر تطبيق "زووم"، لم يدرك المحامي الأمريكي أنه يظهر في صورة قطة حولاء مضحكة أمام القاضي، وهو ما جعل القاضي ينبّه المحامي، لكن ما حدث بعد ذلك أثار كثيراً من الضحك.

وفي زمن كورونا والتباعد الاجتماعي، يبدو أن المحامي رود بونتون؛ من ولاية تكساس، لم يدرك في البداية أن ابنه، استخدم تطبيق "زووم" للمحادثات بالكاميرا، قبله وغيّر صورة المستخدم فيه إلى "قطة حولاء مضحكة"، حسب "سكاي نيوز عربية".

فقد ظهر المحامي أمام قاضٍ في قضية محكمة عن بُعد على الشاشة كـ"قطة كرتونية"، بعد أن فشل في إدراك أن ابنه شغّل "فلتر القطط" على كاميرا التطبيق، الذي يظهر قطة بدلاً من الشخص.

وفي الفيديو الذي بثّته وسائل إعلام أمريكية، بدأ المحامي بونتون؛ جلسة الاستماع الافتراضية أمام القاضي روي فيرغسون؛ دون أدنى فكرة عن أن شخصيته التي تظهر على الشاشة كانت قطة صغيرة بيضاء وحولاء.

وبعد أن نبّه القاضي فيرغسون؛ المحامي بونتون؛ على مسألة القطة الكرتونية، قام بونتون؛ باستدعاء مساعده لمساعدته على إزالة الفلتر، ولكن دون جدوى.

وجلس المشاركون الآخرون في الاجتماع ينتظرون بصبر، لكنهم دخلوا في نوبة من الضحك عندما سُمع المحامي بونتون؛ وهو يقول: "هل تسمعني؟ أنا هنا على المباشر. أنا لست قطة".

وفي النهاية، سأل بونتون؛ القاضي عما إذا كانت الإجراءات يمكن أن تستمر، على الرغم من وجود القطة.

ولكن بعد جلسة المحاكمة عبر "زووم"، تلقى المحامي الثناء من القاضي لتعامله الجيد مع هذا الموقف المحرج.

فقد انتهى الفيديو قبل أن يتم الكشف عمّا إذا كان قد تمّت إزالة الفلتر أم لا، لكن القاضي فيرغسون قدّم تحذيراً مهماً لأيّ شخص آخر يمثل أمام مقعده.

وغرّد فيرغسون؛ يقول: "إذا استخدم طفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قبل الانضمام إلى جلسة استماع افتراضية، تحقّق من خيارات الفيديو في "زووم"؛ للتأكد من إيقاف تشغيل الفلاتر (المرشحات)".

وأضاف القاضي "هذه القطة أصدرت إعلاناً رسمياً بشأن قضية".

وحصد الفيديو الذي نُشر على موقع تويتر أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

وقال القاضي فيرغسون، إنه سجّلها ونشرها على تويتر "لأغراض تعليمية"، وليس استهزاءً بالمحامي أو التقليل من شأنه، ولكن يجب إدراك جهود المجتمع القانوني لمواصلة تمثيل موكليهم في هذه الأوقات الصعبة، وبطريقة احترافية مذهلة.

وأضاف القاضي: لقد أظهر المحامي ذو الفلتر (القطة) لباقة وظرافة لا تصدق.. لقد كان محترفاً حقيقياً طوال المحاكمة. المحامي الأمريكي رود بونتون