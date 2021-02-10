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"السويس و30 يونيو" أبرزهم.. المرور تفتح 7 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

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"السويس و30 يونيو" أبرزهم.. المرور تفتح 7 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية "السويس و30 يونيو" أبرزهم.. المرور تفتح 7 طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

11:04 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق الطرق الرئيسية.

وفي وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق، ومنها: طريق 30 يونيو، طرق الإسماعيلية بورسعيد، طريق الإسماعيلية، طريق السويس، وطريق 30 يونيو القادم والموجه إلى الإسماعيلية والسويس.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

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