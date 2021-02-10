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ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و554 محلاً مخالفًا خلال 24 ساعة

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ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و554 محلاً مخالفًا خلال 24 ساعة ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و554 محلاً مخالفًا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:54 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12908 أشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12789 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 119 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 554 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 213 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1645 شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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