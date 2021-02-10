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"": مشاركة 1523 محلاً تجاريًا بالاوكازيون الشتوي

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"التموين": مشاركة 1523 محلاً تجاريًا بالاوكازيون الشتوي "": مشاركة 1523 محلاً تجاريًا بالاوكازيون الشتوي

مصراوي Masrawy

10:46 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب - محمد سامي:

قالت وزارة ، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون خلال الثلاث أيام الماضية، بلغت 1523 محلاً تجارياً، موضحة أنه على المحال التجارية أن تتقدم بطلبات لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محال قطاع تعاوني و35 قطاع استثماري.

وبدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، في تنفيذ قرار الدكتور علي مصيلحي، رقم 16 لسنة 2021 والخاص ببدء موسم التصفية الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول على موافقة مسبقا من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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