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المُشدد 6 أعوام لمتهمين بحيازة أقراص مخدرة بالشرقية

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المُشدد 6 أعوام لمتهمين بحيازة أقراص مخدرة بالشرقية المُشدد 6 أعوام لمتهمين بحيازة أقراص مخدرة بالشرقية

مصراوي Masrawy

10:53 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، اليوم الأربعاء، سائق وفكهاني بالسجن المُشدد 6 أعوام وغرامة 50 ألف جنيهًا لكلٍ منهما؛ لاتهامهما في القضية رقم 7477 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة عقار "الكبتاجون" المُخدر بقصد الاتجار.

كان ضباط الإدارة العامة للمُخدرات بالعاشر من رمضان، بإشراف المقدم محمد غيث، مدير فرع مكافحة المُخدرات بالعاشر، تمكنوا من ضبط المتهمين "أحمد.م.ع" 24 عامًا، سائق، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، و"علي.س.أ" 28 عامًا، فكهاني، مُقيم بالمنيب بالجيزة؛ وبحوزتهما 2000 قرص لعقار "الكبتاجون" المُخدر، بقصد الاتجار.

بالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها السابق.

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