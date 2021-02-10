لتطوير منطقة الضواحي ببورسعيد.. الحي يطالب الأهالي بإزالة العشش

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لقاء بأهالي منطقة القابوطي، بمركز الشباب لمناقشة تطوير المنطقة، وإزالة المعوقات.

وقال "قاسم" إن وجود بعض العشش والإشغالات يعيق استكمال تطوير المنطقة، ويصعب عملية توصيل المرافق وأهمها الغاز الطبيعي والمياه.

وأكد "قاسم"، خلال اللقاء، أن المحافظ يولي اهتمامًا بمنطقة القابوطي واستكمال تطويرها، والذي يشمل دخول كافة المرافق إليها، وتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية، ورصف الشوارع.

وشدد رئيس الحي على ضرورة إزالة كافة هذه المعوقات والإشغالات لاستكمال توصيل المرافق وعدم تعطيلها، مناشدًا المواطنين بإزالتها طواعية قبل الإزالة بالقوه الجبرية حتى لا تضيع جهود الدولة، مشيرًا إلى أن أحد المرافق جرى تخصيص 66 مليون جنيه له وسداد المبلغ بالكامل، ولكنه متوقف على إزالة هذه المعوقات.