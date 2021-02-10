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ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات.. إنشاء 20 عمارة بسوهاج- صور

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ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات.. إنشاء 20 عمارة بسوهاج- صور ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات.. إنشاء 20 عمارة بسوهاج- صور

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بمنطقتي أرض المحلج وأرض الشونة.

وأوضح "الفقي" أن المشروع يشمل إنشاء 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام، بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1500 وحدة سكنية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، المهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة.

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