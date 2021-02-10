شاهد.. علامات إرشادية على شكل خطوط دائرية "للتباعد الجسدي" بحدائق مكة

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لتحديد مسافات آمنة بين الأشخاص المتنزهين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، علامات إرشادية على شكل دوائر لـ(التباعد الجسدي) في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات في مكة المكرمة؛ وذلك لتحديد مسافات آمنة بين الأشخاص المتنزهين؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة سليمة وأجواء مثالية لمرتاديها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف قائلًا: إن الأمانة شكلت فرقًا مختصة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وضمان سلامة الجميع من أي عدوى محتملة؛ مؤكدًا أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولويةً قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لها.

وأضاف أن الأمانة تقوم بجولات تفتيشية يومية؛ للتأكد من التزام المنشآت والمحلات التجارية والأسواق بتطبيق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، والمتمثلة في إلزام المنشآت بوضع الملصقات التحذيرية للتباعد بين المتسوقين، وقياس درجات الحرارة للعاملين والمستفيدين، وتوفير المعقمات والمطهرات في مداخل المنشآت، ومنع الطلبات الداخلية في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق المراكز الترفيهية وقاعات الأفراح والاستراحات، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة