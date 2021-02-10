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هذه الأسباب العشر تُسبب رائحة الفم الكريهة.. حاول تجنبها

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هذه الأسباب العشر تُسبب رائحة الفم الكريهة.. حاول تجنبها هذه الأسباب العشر تُسبب رائحة الفم الكريهة.. حاول تجنبها
تستلزم مراجعة الطبيب المختص للوقوف على المسبب الرئيسي

هذه الأسباب العشر تُسبب رائحة الفم الكريهة.. حاول تجنبها

كشفت أخصائية غدد صماء روسية، الأمراض التي تسبب ظهور رائحة الفم الكريهة.

ووفقًا للدكتورة زهرة بافلوفا، قبل كل شيء يجب مراجعة طبيب الأسنان؛ لأن أمراض الغشاء المخاطي لتجويف الفم هي الأكثر انتشارًا وسببًا لرائحة الفم الكريهة؛ ولكن إذا كان كل شيء طبيعيًّا في تجويف الفم؛ يجب مراجعة أخصائي الأمراض الباطنية لتشخيص السبب.

وأضافت بافلوفا: عمومًا يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة للأسباب التالية:

1- التهابات تجويف الفم: تسوس الأسنان، التهاب اللثة (التهاب النسيج المحيط بالأسنان). التهاب اللثة التقرحي، التهاب الفم الهربسي (التهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم).

2- عدوى والتهابات في الجهاز التنفسي، توسع القصبات الهوائية (توسع لا رجعة فيه، يسببه التهاب تقيحي، يؤدي إلى تلف جدران القصبات)، خراج الرئة (نخر الأنسجة الرئوية وتشكّل تجاويف أكبر من 2سم، وتحتوي على حطام نخري أو سوائل ناجمة عن العدوى الجرثومية).

3- التدخين.

4- قصور عمل الكبد (رائحة السمك).

5- الحماض الكيتوني السكري (رائحة الفواكه الحلوة)، من هذه التسمية يتضح أن هذه الرائحة تظهر في حالة تطور مرض السكري.

6- آزوتيميا (رائحة الأمونيا أو البول) سببها أمراض الكلى.

7- التهابات الغشاء المخاطي للمريء والمعدة والاثني عشرية.

8- متلازمة فرط نمو البكتيريا.

9- داء الارتداد المعدي المريئي Gastroesophageal reflux disease.

10- فتق الفرجة المريئية.

رائحة الفم الكريهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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