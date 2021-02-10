محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بنقادة

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة، وضغط زر التشغيل معلنًا انطلاق المشروع لخدمة أهالى المدينة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، والبالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة بطاقة استيعابية ١٦ ألف م٣/ يوم، وأنه جرى استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد الداودي أن قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت في رفع نسبة تغطية الخدمة إلى ٩٦٪؜ بالمدن و ٣٧٪؜ بالقرى، على أن تدخل ٤ مشروعات الخدمة خلال العام الحالي بتكلفة تتخطى مليار جنيه.