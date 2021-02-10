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الزميل "الجوفان" عضوًا باللجنة الدائمة لهيئة تحرير صحيفة جامعة شقراء

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الزميل "الجوفان" عضوًا باللجنة الدائمة لهيئة تحرير صحيفة جامعة شقراء الزميل "الجوفان" عضوًا باللجنة الدائمة لهيئة تحرير صحيفة جامعة شقراء

الزميل

أصدر رئيس جامعة شقراء، قرارًا بتكليف الزميل فلاح محمد الجوفان عضوًا في اللجنة الدائمة لهيئة تحرير صحيفة الجامعة، والتي تُعنى بتحديث إصدار صحيفة الجامعة إلكترونيًّا على مدار الساعة، واستقبال المشاركات وأخبار الكليات والإدارات والعمادات ومراجعتها، ونشر ما يتوافق مع ضوابط اللجنة في صحيفة الجامعة ومواقع التواصل الرسمية التابعة.

وتتضمن مهام اللجنة حصر نشاطات وأخبار الجامعة المختلفة والتواصل مع منسوبي الجامعة للمشاركة بالمقالات والأفكار والآراء ومراجعتها؛ تمهيدًا لنشرها والتواصل مع منسقي إدارة العلاقات العامة والإعلام في وكالات الجامعة والكليات والعمادات المساندة لنشر أخبار الجامعة وأنشطتها، وتزويد وسائل الإعلام والصحف اليومية بأخبار الجامعة ونشاطاتها، إضافة إلى إصدار أعداد خاصة وملاحق في المناسبات الوطنية ومناسبات الجامعة المختلفة.

ويعد "الجوفان" من الخبرات التعليمية والإدارية في الجامعة؛ إذ سبق له أن عَمِل مشرفًا على وكالة كلية المجتمع بشقراء، ومديرًا للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بالكلية، ثم مشرفًا للأنشطة بعمادة شؤون الطلاب، كما أشرف على الكثير من الفعاليات والبرامج بالجامعة، وعَمِل مشرفًا على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، كما عَمِل مستشارًا قانونيًّا بالجامعة لأكثر من ٤ سنوات، مثّل خلالها الجامعة لدى عدد من الدوائر الحكومية.

وعمل "الجوفان" مستشارًا للمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، إضافة لعمله عضوًا في لجنة الإعلام والتواصل، كما عَمِلَ عضوًا وأمينًا للجنة "تطوير وتنظيم الخدمات والأمن بالجامعة" في جميع مرافق الجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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