أخبار عاجلة

"الحمار وصاحبه".. شاب يتجول محافظات الصعيد لرصد وتوثيق العادات والتقاليد -
هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجزار: تنفيذ 5640 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي" و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات

Print
الجزار: تنفيذ 5640 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي" و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات الجزار: تنفيذ 5640 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي" و"سكن كل المصريين" بمدينة السادات

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 5640 وحدة سكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين بمدينة السادات، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، مؤكداً حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين وتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 2460 وحدة سكنية بحي النور باستثمارات بلغت نحو 545 مليون جنيه ضمن المرحلة الأخيرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وربطها على المرافق الرئيسية، وجار الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء عدد من البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة كمتنزه للمواطنين الذين سيتسلمونها، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 3180 وحدة سكنية بمشروع سكن كل المصريين بالحي لتخصيصها للمستفيدين من المشروع.

وأضاف "منيع"، أنه بالتزامن مع تنفيذ الوحدات، جارٍ تنفيذ عددٍ من الخدمات الرئيسية بالحي والمتمثلة في مدرسة تعليم أساسي 42 فصلاً تستوعب 1680 طالباً باستثمارات حوالي 25 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ وحدة صحية على مساحة 1600م، باستثمارات حوالي 33 مليون جنيه، وسوق تجارية على مساحة 1600 م يضم ( وحدات مهنية - محال تجارية)، باستثمارات حوالي 69 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 2000م2 + مبنى إداري باستثمارات حوالي 27 مليون جنيه، ومبنى حضانة على مساحة 2000 م2 باستثمارات بلغت نحو 26.6 مليون جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية