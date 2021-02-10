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فلسطين ترحب برفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان وتطالبه بإجراءات عملية

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فلسطين ترحب برفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان وتطالبه بإجراءات عملية فلسطين ترحب برفض الاتحاد الأوروبي للاستيطان وتطالبه بإجراءات عملية

مصراوي Masrawy

09:51 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

رام الله - أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان بجميع أشكاله ولعمليات مصادرة الأراضي وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول كافة خاصة دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال وقف الاستيطان بجميع أشكاله ووقف جرائم الاحتلال، بما في ذلك ضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وربط مستوى العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، إن لم يكن فرض عقوبات دولية رادعة عليها لثنيها عن ارتكاب جرائمها وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.

وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل قد أصدر بيانا أمس الثلاثاء، عبر فيه عن أسف الاتحاد لهدم وتدمير إسرائيل لخربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يتناقض مع التزامات اسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.

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