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الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا البريطانية في 86 دولة

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الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا البريطانية في 86 دولة الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا البريطانية في 86 دولة

مصراوي Masrawy

09:48 ص الأربعاء 10 فبراير 2021

نيويورك - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد السلالة البريطانية المتحورة من المستجدة في 86 دولة حتى الآن.

وأوضحت المنظمة - في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء، بحسب "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن السلالة البريطانية اظهرت قدرة أكبر على الانتشار، وبعض الأدلة على زيادة شدة المرض بناء على النتائج الأولية.

وأشارت إلى أنه تم رصد النسخة المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في 44 دولة، بينما تم رصد النسخة البرازيلية في 15 دولة حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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