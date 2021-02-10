هدم مبنى مخالف على ساحل قناة الاتصال ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، قرار هدم وإزالة لمبنى بالطوب الأحمر على مساحة 80 متر مربع بمحاذاة قناة الاتصال في منطقة القابوطي بحي الضواحي، تنفيذًا للقرار رقم 459 لسنة 2019.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على إزالة كافة المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، مطالبًا أصحاب المخالفات بإزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية وإحالتها إلى النيابة العسكرية.