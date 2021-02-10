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جدة.. جراحتان ناجحتان في الوجه لشابيْن تعرَّضا لحادث مروري

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جدة.. جراحتان ناجحتان في الوجه لشابيْن تعرَّضا لحادث مروري جدة.. جراحتان ناجحتان في الوجه لشابيْن تعرَّضا لحادث مروري
حالتان مختلفتان إحداهما عانى تصلباً بعظمة المفصل الصدغي خمس سنوات

جدة.. جراحتان ناجحتان في الوجه لشابيْن تعرَّضا لحادث مروري

نجح أطباء قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي، بجدة، بعد توفيق الله، في إنهاء معاناة شاب من صعوبة فتح فمه استمرت خمس سنوات؛ ما أدّى إلى فقدان وزنه ودخوله حالة اكتئاب حادة.

وأظهرت الفحوص الطبية الإشعاعية والمخبرية اللازمة، وجود كسور في عظم الوجه وتصلب في عظمة المفصل الصدغي للجهة اليمنى، بسبب حادث مروري تعرَّض له قبل عدة سنوات.

وبعد دراسة الحالة تقرّر تجهيزه لنقله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية؛ تكللت بالنجاح، ولله الحمد.

وأسهم -بفضل الله- التدخل السريع لأطباء جراحة الوجه والفكين، في إنقاذ مصاب في حادث مروري، حيث تمّ نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة دامت نحو 12 ساعة لإصلاح كسور متعدّدة في الوجه، وإعادة تشكيل الوجه إلى وضعه الطبيعي، وإيقاف النزيف نتيجة إصابته بكسور متعدّدة في الوجه ونزيف حاد، وبعد الانتهاء من العملية تمّ نقله إلى جناح العناية الطبية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية عدة أيام وإعطائه العلاج اللازم، وتحسنت حالته الصحية وخرج ليمارس حياته بشكل طبيعي واستكمال علاجه من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له.مجمع الملك عبدالله الطبي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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