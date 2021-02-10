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٣ جولات في الدقيقة.. أمانة الرياض: إغلاق 118 منشأة مخالفة للاحترازات

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رصد المراقبون ٦٦١ مخالفة خلال 24 ساعة ضمن جولاتها الرقابية المكثفة

٣ جولات في الدقيقة.. أمانة الرياض: إغلاق 118 منشأة مخالفة للاحترازات

أغلقت أمانة منطقة الرياض 118 منشأة تجارية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصّة لمنع انتشار المستجد، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثّفة، انطلاقاً من حرصها على سلامة السكان.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بمعدل ٣ جولات رقابيّة في الدقيقة الواحدة.. مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يرصدون ٦٦١ مخالفة للإجراءات الوقائية، ويغلقون ١١٨ منشأة لم تتقيّد بالتدابير الاحترازية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

٣ جولات في الدقيقة.. أمانة الرياض: إغلاق 118 منشأة مخالفة للاحترازات

٣ جولات في الدقيقة.. أمانة الرياض: إغلاق 118 منشأة مخالفة للاحترازات

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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